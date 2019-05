Alex nega que esteja foragido e afirma que sua ausência da Santa Casa é por motivo de saúde

Durante seu discurso em cima do carro de som do Instituto Conservador do Acre, o governador Gladson Cameli afirmou que não irá ficar em cima do muro. Assim como na manifestação deste domingo, 26, garantiu que irá apoiar a reforma da Previdência pessoalmente, em Brasília.

“Temos, sim, que apoiar a aprovação da reforma da Previdência. Precisamos criar condições de trabalho aos brasileiros”, disse Cameli.

De acordo com sua fala, o país e o Acre também precisam, além da reforma previdenciária, da reforma Fiscal, Tributária e Política.

“Vou para Brasília na semana de votação da reforma (da Previdência), ser como cabo eleitoral. Meu posicionamento é claro, queremos um Acre melhor e fortalecido”.

O governador finalizou o discurso dizendo que o presidente Bolsonaro já começou a olhar para o Acre: “ele é grato pela votação que recebeu”.