Agentes do Acre integram força-tarefa de intervenção em presídios de Manaus (AM)

Quatro agentes penitenciários do Estado do Acre foram convocados para integrar a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) em presídios do Estado do Amazonas. A ação, regulamentada pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, é promovida pelo Departamento Penitenciário Nacional e atua na contenção de situações de crise em todo o Brasil.

Participam três agentes de Rio Branco e um agente do município de Cruzeiro do Sul. A priori, vão permanecer cerca de 90 dias no estado vizinho. Foram selecionados profissionais que já tinham cursos, preparos e experiência em intervenção prisional. “Para nós é motivo de alegria poder participar e colaborar com a promoção da ordem e da disciplina dentro dos estabelecimentos prisionais”, disse o diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Lucas Gomes.

Segundo Gomes, é importante integrar ações como esta, pois nunca se sabe quando o Acre irá precisar de reforço semelhante. “Hoje é um caso que aconteceu em Manaus, mas já aconteceu no Rio Grande do Norte, no Ceará, pode acontecer em qualquer estado brasileiro. Temos prazer em participar, pois podemos precisar um dia dessa demanda no Acre”, explica.

De acordo com o diretor do Iapen, a participação dos profissionais no Amazonas não interfere no efetivo que atua no Acre. Nas redes sociais, Gomes celebrou: “Que Deus acompanhe os nossos guerreiros que carregam o nosso nome e a nossa bandeira na promoção da paz e da ordem”.

Força-tarefa

A força-tarefa de intervenção em presídios do estado do Amazonas começou nessa terça-feira, 28, e terá duração de 90 dias. A equipe vai atuar em presídios de Manaus onde 55 presos morreram entre domingo (26) e segunda-feira (27). Os agentes vão apoiar atividades e serviços de guarda, vigilância e custódia de presos. O grupo da Força-Tarefa foi um pedido do governador do Amazonas, Wilson Lima, ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.