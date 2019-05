Acre já arrecadou mais de R$ 1,5 bi em impostos

Hoje, 30 de maio, é o Dia Livre de Impostos. Pelo menos 19 Estados participam desse movimento com lojas vendendo produtos sem impostos. No Acre, de acordo com lideranças empresariais consultadas, nenhuma empresa aderiu ao movimento -ou o faz por conta e não anunciou. Trata-se de um protesto contra a alta carga tributária no Brasil.

Desde o inicio do governo de Gladson Cameli os acreanos já pagaram mais de R$ 1,5 bilhão em impostos cobrados por todas esferas governamentais -estadual, federal ou municipal. No ano passado, foram arrecadados mais de R$ 1,4 bi no mesmo período.

Rio Branco já arrecadou cerca de R$ 68 milhões em impostos desde o dia 1º de janeiro de 2019 até 30/5. A arrecadação acreana tem pouca influência na esfera federal, representando apenas 0,16% de tudo o que o Brasil amealhou até agora.

Consultados pelo ac24horas, líderes empresariais informaram que o movimento ao qual o Acre participa é o Feirão de Impostos, já realizado pela Associação Comercial na 3ª semana de maio. Esse evento é também um protesto contra a alta tributação no País.

O Dia Livre de Impostos nasceu para manifestar a insatisfação do brasileiro com a tributação abusiva que limita o poder de consumo da população, além de servir de freio para o crescimento econômico do país.

Em um ranking de 30 países, o Brasil é o 14º que mais arrecada imposto. E está em último como país que melhor retorna o dinheiro para a população.