Presidente do PSL revela em sua rede social novo escândalo sexual dentro do partido

Foi divulgada nesta segunda-feira, 27, a lista preliminar dos parlamentares aptos a concorrer às categorias gerais de “Melhores Deputados Federais” e “Melhores Senadores”, do Prêmio Congresso em Foco 2019. Da Bancada Federal do Acre somente o deputado federal Manoel Marcos (PRB) não foi citado entre os parlamentares aptos a concorrerem ao Prêmio.

Foram indicados aqueles que exerceram o mandato na legislatura iniciada em fevereiro por pelo menos 60 dias e que não respondem a acusações criminais.

Dos senadores acreanos, apenas dois foram selecionados: Márcio Bittar (MDB) e Mailza Gomes (PP). Dos federais do Acre, estão aptos a concorrer o prêmio: Alan Rick (DEM); Dra. Vanda Milani (Solidariedade); Flaviano Melo (MDB); Jéssica Sales (MDB); Jesus Sérgio (PDT); Mara Rocha (PSDB) e Perpétua Almeida (PCdoB).

Segundo dados do Portal de Transparência da Câmara, em primeiro lugar, aparece a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), vice-líder de seu partido, com 67 propostas legislativas, 38 discursos e titular em três comissões permanentes. Jesus Sérgio aparece logo na sequência, em segundo lugar, com 33 propostas legislativas, seguido por Mara Rocha (PSDB) que apresentou 30 propostas.

Em quarto lugar, aparece Alan Rick como o mais assíduo com 41 presenças em plenário durante as 45 votações da casa. Ele apresentou 20 propostas legislativas. Em quinto lugar, a deputada Vanda Milani (Solidariedade), titular em três comissões permanentes e vice-líder de seu partido, com oito propostas legislativas e em sexto lugar, o deputado Manoel Marcos (PRB) com seis propostas e participação em comissão permanente. Jéssica Sales apresentou três propostas e Flaviano Melo apresentou duas propostas