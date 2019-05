Prazo para parcelar ou quitar débitos de licenciamento de veículos encerra sexta-feira

Os proprietários de veículos com placas final cinco têm até sexta-feira, 31, para quitar o valor total do licenciamento anual. A mesma data também é o prazo para quem possui automóvel com caractere final sete, começar a pagar parcelado ou o valor único com desconto de 10% de desconto.

Caso o responsável não deseje efetuar o pagamento da primeira de três prestações, ou o valor integral no dia 31 de maio, é possível quitar o débito total em 31 de julho, porém sem desconto.

Somente após pagar o licenciamento, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) é liberado, documento que comprova que o automóvel está em condições de trafegar, atendendo à legislação brasileira.

“Os responsáveis também devem quitar os débitos, referentes a multas, que estejam veiculados ao automóvel, após o pagamento, o CRLV deve ser entregue na residência do proprietário em um prazo de vinte dias”, explica o diretor de Operações do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Isaías Brito.

É possível verificar e imprimir o borderô de pagamento dos débitos do veículo por meio do site do Detran, www.detran.ac.gov.br, ou no atendimento de serviços de veículo do Detran, localizado na Avenida Nações Unidas, Bairro Sétimo BEC ou na OCA, no Centro.

Confira o calendário: