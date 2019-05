 Portugal 360 graus será realizado em junho no Rio de Janeiro com várias atrações gratuitas

A revalidação de diplomas médicos e o Programa Mais Médicos foram assuntos de uma reunião ocorrida nesta quarta-feira, 29, entre o deputado federal Alan Rick (DEM) e o presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar acreano buscou celeridade no processo de análise sobre o problema da revalidação de diplomas no Brasil.

Entre as pautas destacadas por Rick, estão: a permanência dos médicos brasileiros formados no exterior no Programa Mais Médicos (ou qualquer programa da Atenção Básica que venha a substitui-lo); a análise da proposta de um novo Revalida apresentado por Alan Rick; o adiantamento da primeira bolsa-formação do Mais Médicos para o início do módulo Acolhimento, em Brasília; e a reinserção diferenciada das cidades de perfil 1, 2 e 3 no Programa Mais Médicos.

O deputado afirma que firmou compromisso do Presidente e dos Ministros da Educação e da Saúde com relação às solicitações de celeridade e responsabilidade. “O Presidente reiterou sua intenção de resolver o grave problema da revalidação de diplomas no Brasil e se comprometeu em apresentar uma Medida Provisória em breve para apreciação no Congresso”, informou Alan Rick.