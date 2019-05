Municípios atendidos com PAC da agricultura tem novo prazo para prestar informações

Pelo menos dois apoiadores da campanha que elegeu a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade) nas eleições de 2018 com mais de 22 mil votos ingressaram com pedidos de indenização no juizado especial da comarca de Rio Branco requerendo quase R$ 80 mil de indenização.

O primeiro caso protocolado é do ex-assessor e candidato a deputado estadual pelo mesmo partido de Milani, Jean Gonçalves de Holanda, que em março deste ano ingressou na justiça com uma reclamação alegando que durante o pleito do ano passado, a então candidata havia lhe prometido R$ 30 mil para que ele gerenciasse um grupo de pessoas para trabalhar na campanha, porém, segundo consta nos autos, ele havia recebido apenas R$ 15 mil e que após as vitória no pleito, Milani não repassou o restante do acordado.

Jean alega que que está sendo cobrando pelos demais colaboradores e que isso tem gerado constrangimentos e transtornos. Ele pede que Milani pague os R$ 15 mil restantes e que também pague o possível valor a ser arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais, pelos transtornos causados. O valor da casa é de R$ 39.920,00.

Já a reclamação mais recente é de Rozangela Pereira de Freitas que na semana passada protocolou um pedido de indenização de danos morais alegando que teria colaborado com Vanda, promovendo-a durante a campanha eleitoral, sob a promessa de que após a eleição seria retribuído mediante ajuda de custo, já que ela afirma trabalhou no pleito com recursos próprios. Rozangela e um senhor identificado por Josué afirmam em petição que já tentaram por diversas vezes um acordo amigável com Vanda em obter êxito. Ela pede R$ 39,920,00 na ação.

Procurada por ac24horas, a parlamentar afirmou que “existe um tentativa de extorsão” dos requerentes e que se defenderá “de cabeça erguida” perante a justiça. “Não devo nada ninguém. Quem trabalhou comigo está registrado na Justiça Eleitoral. Está tudo lá. Quem teve contrato comigo, recebeu e está devidamente registrado”, destacou Vanda, enfatizando ainda que suas contas junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre foram aprovadas por unanimidade.

Milani disse ainda que não existe essa história de cabo eleitoral trabalhar para receber depois da eleição. “Não tem nem cabimento. Existem gravações que essa senhora [Rozangela] foi conversar comigo e afirmou categoricamente que eu não devo nada a ela. Eu não posso pagar por algo que não devo. Estou tranquila em relação a esses casos”, argumentou.

Quanto a situação de Jean, Milani explicou que o candidato fez promessas que não pôde cumprir para seus apoiadores. “Ele prometeu cargos para muita gente e agora, que não ganhou, fica nessa situação. Eu não devo nada a ele e vou provar na justiça com bastante serenidade que minha campanha foi limpa e aprovada, conforme consta no TRE”, disse.