Microempresários do Acre tem até sexta-feira (31) para entregar declaração anual do MEI

Adolescentes e jovens de cor nega e pardos estão cometendo mais suicídio do que a população branca da mesma idade. O vereador e médico Jakson Ramos (PT) fez um alerta sobre o aumento dos casos de suicídio, com ênfase na juventude negra. Segundo dados da cartilha Óbitos por Suicídio entre Adolescentes e Jovens Negros, lançada pelo Ministério da Saúde (MS) durante o Seminário Nacional de Saúde da População Negra na Atenção Primária, adolescentes e jovens negros têm maior chance de cometer suicídio no Brasil.

O risco na faixa etária de 10 a 29 anos foi 45% maior entre jovens que se declaram pretos e pardos do que entre brancos em 2016. A diferença é ainda mais relevante entre os jovens e adolescentes negros do sexo masculino: a chance de suicídio é 50% maior neste grupo do que entre brancos na mesma faixa etária. Para Jackson Ramos, o foco deve estar no tratamento especializado em saúde mental para se fazer o combate ao suicídio, já que os indicadores são assustadores.