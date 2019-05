Mesmo com alerta de limite de gastos com pessoal, Gladson nomeia mais de 40 novos cargos comissionados

A Marinha do Brasil acabou de interditar a balsa que faz a travessia sobre o Rio Acre, que liga a região do Bairro da Sibéria ao restante da cidade de Xapuri. O motivo é que a balsa não tem registro na Marinha para o transporte de passageiros. A autorização é apenas para o transporte de cargas.

Uma reunião com a equipe da Marinha já tinha sido realizada em Xapuri na segunda-feira, 27, onde os vereadoras e representantes da comunidade apresentaram os argumentos sobre a importância da manutenção do serviço.A decisão veio do 9° Distrito Naval da Marinha do Brasil, sediado em Manaus.

O governador Gladson Cameli já foi informado da interdição pelo Secretário de Infraestrutura Thiago Caetano.