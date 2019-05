Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 48 milhões

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (29) prêmio de R$48 milhões, acumulado em 16 vezes a mais que o prêmio estipulado para o sábado passado. A alta premiação que virou motivo de debate tem uma explicação: o número final do concurso, que garante uma injeção adicional de dinheiro no valor total do prêmio – a Mega-Sena passada correu com R$ 3 milhões.