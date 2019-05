Filhote de onça é encontrado morto em bairro de Xapuri; suspeita é de envenenamento

O ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, virá ao Acre para um encontro que irá ocorrer no município de Cruzeiro do Sul no próximo dia 4 de junho. A programação, feita pela secretaria Estadual de Meio Ambiente do município, inclui visita ao traçado da estrada que liga Cruzeiro à Pucalpa, no Peru, reunião com lideranças indígenas e lançamento de programa ambiental.

O ponto alto da visita será a reunião do ministro com mais de 25 lideranças indígenas do Juruá, Envira, Tarauacá e na Aldeia Puyanawa, em Mâncio Lima. O ministro deve ser cobrado pela política do governo Bolsonaro, de usar terras indígenas para pecuária e agricultura, além de não demarcar novas terras para os povos tradicionais.

Durante encontro com 26 lideranças indígenas, realizado de 15 a 17 de maio em Rio Branco, foi redigida uma carta que mostra o ânimo dos povos indígenas em relação aos governos estadual e federal. A carta deverá ser entregue à Salles.

Após reunião com índios, o ministro Ricardo Salles participa do lançamento do Programa de Qualidade do Ar do Ministério Público Estadual, que dotará Cruzeiro do Sul com dois medidores da qualidade do ar. A Procuradora Geral do Ministério Público, Kátia Rejane e a Promotora de Meio Ambiente, Rita de Cássia, estarão no evento, que contará também com apresentação dos alunos do Conservatório de Música do M.P de Cruzeiro do Sul.

