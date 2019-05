Ex-presidiário é furado com estoque e morre no Pronto Socorro de Rio Branco

O ex-presidiário Alexsandro Alcântara, de 29 anos, foi ferido com vários golpes de estoque (arma artesanal) na noite desta terça-feira (28) no Conjunto Novo Horizonte em Rio Branco e morreu durante cirurgia no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

De acordo com a polícia, a vítima estava na rua conversando quando um homem não identificado se aproximou, desferiu os golpes e fugiu.

O Samu foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave, morrendo durante a realização de uma cirurgia de emergência.

Familiares afirmaram à reportagem do ac24horas que Alexsandro havia saído do presídio há cerca de 2 anos. Confirmaram ainda que Alcântara era membro de uma organização criminosa, mas que tinha saído e entrado numa igreja e que, inclusive, teria feito um vídeo se desligando da facção.

“Fazia parte de uma facção, ele rasgou a camisa e fez um vídeo entrando na igreja, mas ultimamente estava afastado”, disse um familiar que prefere não se identificar.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP).