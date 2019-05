Diariamente adolescentes e jovens são assassinados no Brasil, no Acre não é diferente. A violência se alastrou com o crescimento do tráfico de drogas e armas. As facções criminosas saíram dos presídios para dentro das casas das famílias pobres da periferia e batem à porta de instituições públicas. O governo deixa de investir em Educação e Saúde para gastar com armas, munições, carros, motocicletas e todo aparato da Segurança Pública. A sensação é de que o Estado está enxugando gelo. Isto porque a solução para a violência vem da política.

Se a política está gangrenada, apodrecida e necrosada como pode resolver os graves e urgentes problemas do país? A corrupção está entranhada nos sistemas partidários e eleitoral. Se o andar de cima mete a mão no dinheiro público, esfola e tira o couro o que dirá o sindicato do crime. Em uma de suas entrevistas, Fernandinho Beira-Mar declarou que ele é bandido mesmo, mas os corruptos são os políticos que estão em Brasília que se elegem comprando votos nas favelas, nas periferias. Colocou todo mundo num saco só quando sabemos que não é verdade, mas não deixa de ter razão. É só lê o noticiário das operações da Polícia Federal para comprovar e os processos que tramitam na Justiça Eleitoral.

Dede que me entendendo por gente que todos os candidatos a presidente, senadores e deputados federais falam que a prioridade é a reforma política. Sem ela podem fazer a da previdência, tributária, administrativa ou qualquer outra. Se o toma lá dá cá não acabar, as chantagens, os conluios, as negociatas, as reuniões de quadrilha com ramificações nas demais instituições e o compadrio não cessar a violência vai continuar, gente vai prosseguir morrendo. O Estado tem armas de sobra para combater o crime, mas falta força moral para encará-lo de frente, como deve ser feito. Sem mudanças profundas na política…a polícia vai continuar enxugando gelo.

. O deputado federal Flaviano Melo (MDB) foi muito feliz em sua proposta de impedir que os devedores da Previdência disputem eleições, vençam e tratem da reforma.

. É como colocar a raposa para cuidar do galinheiro.

. Que seja aprovado!

. A violência diminuiu, mas está todo mundo com medo, principalmente porque inocentes estão morrendo.

. Quando inocentes morrem, Deus se vinga!

. Acredita não…?

. Pois é, então!

. Não viu o que eu vi, nem leu o que eu li!

. Nada a ver com religião, mas com certas leis metafísicas!

. Afinal de contas, a Ufac vai fechar ou não com esse corte de recursos patrocinado pela presidência da república.

. A propósito, tenho um amigo de longas datas que era socialista, se transformou num direitista juramentado, Olavista, militarista, ante ecologista, defensor da Tradição Família e Propriedade (TFP), da UDR e das Milícias Unidas por um Brasil Melhor (MUBM), ele ama os filhos do presidente!

. Pensei num palavrão bem grande, mas não falei…será que pequei?

. Tipo Moisés, Isaías…quando estavam irados!

. O vereador Dr. Jackson Ramos (PT) também integra o seleto grupo de bons vereadores na Câmara Municipal.

. Bem lembrado:

. O recém empossado vereador de Epitaciolândia, Samuel Hassem (PSC), sugeriu ao governador Gladson Cameli (Progressista) que construa o Colégio Militar do Vale do Acre na cidade dele.

. Justificou a medida afirmando que a prefeitura dispõe de áreas nobres que podem ser cedidas para o estado construir o colégio.

. Aliás, a topografia de Epitaciolândia é interessante e faz dela uma cidade bonitinha, o prefeito só precisar tapar os buracos, passar uma cal, varrer, juntar o lixo.

. Se tiver feito, desconsidere a cobrança.

. Ainda repercute em Cruzeiro do Sul a entrevista que eu e o Luís Carlos Moreira Jorge fizemos com o prefeito Ilderlei Cordeiro.

. É candidatíssimo à reeleição!

. Sobre o vice-prefeito Zequinha continuar na chapa não confirmou categoricamente, ficou uma lacuna nas palavras.

. O Zequinha é um ótimo vice!

. Nas eleições vindouras, o PDT vai fazer alianças com os partidos que estão no governo ou vai continuar no campo democrático popular?

. Foi o que me perguntaram!

. Acho que, com o fim das coligações proporcionais, os partidos têm mais liberdade de fazer alianças majoritárias.

. “Eu voltarei nos braços do povo”, frase de Getúlio Vargas, exilado em São Borja (RS), que foi manchete do jornal A Última Hora…

. Voltou!

. Relata Samuel Wainer, em “Minha Razão de Viver: Memórias de um repórter”.

. Qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência.

. Bom dia!