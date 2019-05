Tião Bocalom enaltece o trabalho com pá na mão em monte de areia

Após quatro meses do resultado da eleição a presidência da Federação das Indústrias do Acre, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região emitiu, na manhã desta terça-feira, 28, a decisão do julgamento que ratifica a vitória do empresário José Adriano a frente da Fieac para o quadriênio 2019 a 2022. O Tribunal julgou o mandado de segurança interposto pelos Presidentes do SINDOAC e do SINCON

A decisão suspende os efeitos de uma Assembleia Geral e agravo regimental impetrado pela chapa do candidato rival, João Salomão. O julgamento dos desembargadores garante voto nas eleições da Fieac aos presidentes eleitos de cada sindicato.

“O TRT14 reafirmou o que previsto no estatuto das entidades sindicais, mantendo o direito do voto aos presidentes dos sindicatos (SINDOAC e SINCON) nas eleições da Federação da Indústria do Estado do Acre – FIEAC”, informa a decisão.

Segundo José Adriano, o julgamento de hoje ratifica o voto de dois dos três presidentes que tiveram seus direitos cassados em liminar de primeira instância. “Ganhamos, em março, a manutenção da liminar por unanimidade no pleno do TRT de Rondônia (segunda instância) e hoje ocorreu o julgamento do mérito, sobre o tema”.

Para o presidente, a decisão mantém a legitimidade do processo eleitoral da Federação no Acre. “Ratifica a nossa eleição para o quadriênio 2019 a 2022 a frente da FIEAC”.

A decisão contou com seis votos a favor e nem um contra ao atual presidente, ratificando a decisão favorável a José Adriano. Participaram do julgamento os Desembargadores do Trabalho Osmar Joao Barneze, Francisco José Pinheiro Cruz, Carlos Augusto Gomes Lôbo, Maria Cesarineide de Souza Lima, Ilson Pequeno, Shikou Sadahiro e a Procuradora do Trabalho Dalliana Villar-Lopes.

O empresário José Adriano Ribeiro foi reeleito, no dia 14 de janeiro deste ano para presidir a Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) no quadriênio 2019-2022, com a chapa “Força da Indústria”, que venceu o pleito ao obter 6 dos 10 votos válidos. FI