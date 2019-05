Comissão da Aleac decide dar uma segunda chance a Mayara Lima

Na manhã desta quarta-feira, 29, a advogada Mayara Lima foi sabatinada na Sala das Comissões da Assembleia Legislativa e teve seu nome aprovado por unanimidade pela Comissão Especial presidida pelo deputado Roberto Duarte (MDB) e relatoria de Gerlen Diniz (Progressistas), para comandar a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (AGEAC).

Mayara, que é nora do deputado estadual José Bestene (Progressistas), foi nomeada no início do ano pelo governador Gladson Cameli, mas como a sua indicação não havia passado pela análise da Assembleia Legislativa antes e com isso os deputados decidiram rejeitá-la num primeiro momento.

Durante a Sabatina, Mayara expôs todo o suposto mal entendido no procedimento de sua nomeação e falou de seu curriculum para os parlamentares presentes que se posicionaram satisfeitos com as posições da gestora.

Com a aprovação do nome de Mayara na Comissão Especial, o seu nome irá ser avaliado pelos 23 deputados da Casa no plenário na próxima terça-feira, dia 4. A expectativa é que a base do governo, que detém maioria na casa, aprove o nome da advogada.