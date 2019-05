Câmara aprova texto-base de MP que altera Código Florestal e flexibiliza regras de anistia

Durante o encontro, Gladson Cameli deixou claro que é Governo é parceiro do Esporte

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, recebeu na manhã desta quarta-feira, 29, dirigentes de três clubes de futebol acreanos para dialogar sobre possíveis apoios financeiros para as temporadas 2019 e 2020. Atlético, Galvez e Rio Branco são os representantes do Acre nos Campeonatos Brasileiros das séries C e D.

“Solicitei aos dirigentes que elaborem um documento contendo os valores para que eu possa analisar e verificar a viabilidade financeira junto a secretaria da Fazenda. Quero dizer que sou um governador parceiro do Esporte e vamos fazer de tudo para que os nossos clubes possam representar bem o Acre”, afirmou o governador.

O objetivo do convênio é atender todas as equipes que disputam competições profissionais estaduais e nacionais.

O presidente do Galvez, Edener Franco, avaliou o encontro de maneira positiva e acredita que a nova gestão não medirá esforços para fortalecer o esporte local. “Atendemos mais de 200 jovens e esse apoio é fundamental para a continuidade deste importante trabalho. Ficamos felizes com a receptividade do governador e acreditamos que ele terá uma atenção especial para atender este apelo que os clubes estão fazendo”, ressaltou.

Participaram da reunião, o diretor de Futebol do Rio Branco, Alex Cavalcante, e os conselheiros Getúlio Teixeira e José Macedo; o presidente do Galvez, Edener Franco; o presidente do Atlético, Elison Azevedo, e o diretor de Futebol, Geison Morais; e o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos(Acea), Alberto Casas. Como cortesia, o governador Gladson Cameli foi presenteado com camisas oficiais dos três times acreanos.

Wesley Moares – Agência de Notícias do Acre