BR-364 fechada: populares interditam região de Extrema, na divisa do Acre

Moradores da comunidade Vila da Penha, localizada no Distrito de Abunã, em Porto Velho (RO), fecharam, no início da manhã desta quarta-feira, 29, o entroncamento das BR’s 364 e 425, que dão acesso ao Estado do Acre e a cidade de Guajará Mirim (RO).

Segundo os manifestantes, eles reivindicam melhorias no serviço de transporte escolar. Eles alegam que as crianças que residem na localidade estão há cerca de um ano sem frequentar a escola por falta de transporte escolar rural.

Além disso, os moradores também cobram reforço no policiamento, já que, segundo eles, a área vem sendo tomada pela criminalidade. Equipes da Polícia Rodoviária Federal de Rondônia (PRF/RO) estão no local acompanhando o manifesto.