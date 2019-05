Ataques a bancos caem no Acre após avanço do crime sobre agências no interior

A cidade de Rio Branco está concorrendo com San Izidro, na Argentina, no Dia do Desafio 2019. O evento, que acontece dia 29 de maio, é uma realização do Serviço Social do Comércio no Brasil. Quem mobilizar o maior número de pessoas em atividades físicas ao longo do dia vence a competição.

Os concorrentes são selecionados por critérios de semelhanças em demografia, por exemplo.

O Dia do Desafio é celebrado anualmente na última quarta-feira do mês de maio. O principal objetivo desta data é motivar a população a prática de atividades físicas, seja para melhorar a saúde física como também a mental. A ideia é mobilizar as pessoas para as atividades físicas.