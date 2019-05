Após ser interditada pela Marinha, balsa volta a operar em Xapuri

O deputado federal Alan Rick (DEM) solicitou ao Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE -, Carlos Alberto Decotelli da Silva, autorização para o pagamento de várias obras na área de educação nos municípios de Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia, Bujari, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, além da capital Rio Branco, que somam mais de R$ 20 milhões a serem executadas com recursos do FNDE.

Alan Rick explicou ao presidente do FNDE que o início de algumas obras e o andamento e conclusão de outras dependem da atualização dos repasses do FNDE. “Existem obras de creches e escolas com atrasos em seus cronogramas de execução pelas prefeituras, o que compromete a entrega no prazo, gerando prejuízo à gestão municipal”, afirmou o parlamentar.

A prefeitura do Bujari aguarda liberação de cerca de 30% dos R$ 2.048.300,76 para construção da creche Dona Bela. Já para Brasiléia são R$ 4.460.000,00 a serem usados na construção da nova Escola Socorro Frota, que terá 12 salas. Para Cruzeiro do Sul é a atualização das medições da obra de R$ 1,3 milhão para a construção da creche do bairro Miritizal e mais R$ 510 mil para construção de quadra Coberta da mesma escola e mais R$ 510 mil para construção de outra quadra escolar coberta também no bairro Miritizal.

A reivindicação também inclui R$ 4.460.000,00 para a construção de 12 salas na Escola Nova Pôr do Sol, em Epitaciolândia, R$ 1 milhão para ampliação da escola Benfica, no ramal de mesmo nome em Rio Branco, R$ 4.460.000,00 para construção da nova escola Raimundo Hermínio de Melo, em Sena Madureira e R$ 2.532.378,05 para uma nova e moderna creche em Xapuri.

Liberar recursos na área da Educação para as prefeituras dos 22 municípios acreanos tem sido uma das prioridades do mandato de Alan Rick. “Sempre busco apoiar todos os municípios do Acre, em especial na área da Educação, base para o desenvolvimento de um povo. Dessa forma ajudamos na melhoria da qualidade de vida de toda população e garantimos o uso correto dos recursos que nós alocamos”, disse Alan Rick.