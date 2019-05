Trecho de Avenida será interditado e linhas de ônibus serão redirecionadas na capital

O ac24horas vem à público pedir desculpas a senhora Daniela Ramos Bonfim, identificada INCORRETAMENTE como suspeita de ter atingido o Policial Militar Cláudio Henrique Huck, com golpes de canivete durante confusão registrada no Mercado do Bosque, na madrugada do último domingo, 26, em Rio Branco.

A foto e a identificação foram repassados à reportagem pela própria polícia. Por se tratar de uma fonte extremamente confiável, o ac24horas foi induzido ao erro. É importante ressaltar que assim que fomos alertados das informações equivocadas, o material (foto e nome) foi retirado do ar.

Com o compromisso de sempre informar com imparcialidade e credibilidade, mais uma vez reiteramos desculpas à Daniela, familiares e amigos pelo equívoco e pelos transtornos que o erro possa ter causado.