PSL diz que suposta vítima “saiu andando do partido com suas próprias pernas”

Os recursos captados por compensação ambiental e créditos de carbono são utilizados para vários fins no Acre, como a realização pioneira do Estágio de Policiamento Ambiental (Epam), implantado nesta terça-feira (28) pela Polícia Militar. Não foram informados valores.

O Epam, informa a PM, é custeado com recursos do termo de cooperação com o banco alemão KWF no âmbito do programa REM Acre fase II. O Epam tem como objetivo atualizar os militares acerca das mudanças na legislação ambiental e dos novos procedimentos adotados no Estado. O ato de lançamento da 1ª edição do Epam ocorreu em Cruzeiro do Sul e contou com a presença do comandante-geral da PM, coronel Bino.

Nesse contexto, o REM é um instrumento de cooperação internacional. O programa funciona a partir de doações, na modalidade compensação. O REM REDD não compra carbono e nem funciona como um mecanismo de mercado, o crédito das emissões fica contabilizado na meta de redução do país.