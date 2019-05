Previsão é de tempo firme no Acre

Conforme a previsão meteorológica do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), esta terça-feira, 28, será de tempo firme em todas as regiões do Acre. Aparecerão poucas nuvens. Há possibilidade de chuva isolada apenas no centro-oeste acreano.

Em Rio Branco, as temperaturas variam entre mínima de 22°C e máxima de 31°C.