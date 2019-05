Polícia repassa foto e nome de inocente como acusada de envolvimento em confusão

Na programação da luta antimanicomial no Acre, o Centro de Convivência Arte de Ser promove nesta sexta-feira (31), às 16h, no Teatrão, o show “Sonho Meu, Sonho Nosso” com apresentação especial de Verônica Padrão. O espetáculo contará com a participação de usuários da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), e a colaboração de diversos parceiros. Os ingressos custam R$ 20 inteiro e R$ 10 estudante.

“Para além de uma atração de alto valor artístico, o show é uma atividade terapêutica para as pessoas envolvidas, e uma estratégia para dar visibilidade à política de saúde mental desenvolvida no Estado e sensibilizar autoridades, familiares, funcionários e sociedade em geral sobre a importância e eficácia do tratamento humanizado em saúde mental”, informa a Fundação Garibaldi Brasil, realizadora do evento.