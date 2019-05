Marinha interdita balsa em Xapuri

O governador do Acre Gladson Cameli participou na tarde desta terça-feira, 28, de um evento promovido pelo Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), onde anunciou que o Estado, juntamente ao órgão, está prorrogando 210 contratos de servidores provisórios do ISE. O governo também sinalizou que está em processo de estudo para abertura de concurso efetivo para preenchimento de vagas no próprio ISE.

O presidente do ISE no Acre, Rogério Silva, disse que a categoria recebe o anúncio com alegria. “Tivemos a felicidade de receber esse anúncio do governador. O ISE vive um novo momento”.

De acordo com o presidente, a prorrogação dos mais de 200 contratos provisórios de agentes socioeducativos representa cerca de 85% do efetivo do ISE no Estado. Além disso, o governador ainda anunciou a redistribuição de 28 servidores do ISE para o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).

Certame

Apesar de Cameli anunciar que o governo está disposto a abrir um certame para contratação de pessoal efetivo para o ISE, ainda não há data prevista para que isso aconteça. De acordo com o órgão, “não há prazo pré-estabelecido, pois ainda vai haver um estudo preliminar de como o certame será realizado”.

Gladson somente anunciou a abertura de processo administrativo que dará inicio ao processo do concurso. “Vai ser feito um estudo para ver questão de prazo, números e impacto que esse processo seletivo irá gerar na folha de pagamento”, informa o ISE.