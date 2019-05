Deputada federal do Acre tomará posse no Parlamento do Mercosul, no Uruguai

Na próxima quinta-feira (30), a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB/AC) vai tomar posse como representante brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul), em Montevidéu, no Uruguai.

O Parlasul é um órgão de ligação entre o Congresso Nacional e Parlamento do Mercosul, formado por parlamentares do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. Entre as competências dos membros estão a apreciação de pareceres de todas as matérias de interesse do Mercosul que venham a ser submetidas ao Congresso Nacional e a realização de audiências públicas com entidades da sociedade civil.

A parlamentar levará para o Parlasul questões como fortalecimento das relações comerciais e das fronteiras, entre outros. Para ela, a discussão com os países vizinhos poderá trazer muitos avanços para o Brasil.