De Galvez ao Tio Patinhas

Quando o deputado Fagner Calegário (PV) revelou em vários discursos na Assembléia Legislativa ser balela a afirmação do governo de que o caixa financeiro estava baixo e o Estado tinha 700 milhões de reais no cofre, poucos devem ter levado a sério. E que, por conseguinte, completou que era jogo para a platéia a ameaça de decretar calamidade financeira. Também não foi levado a sério. Tudo verdade. Pois bem, saiu agora o Relatório Fiscal do 1º Quadrimestre de 2019, com a informação de que o governador Gladson Cameli tem mais de 1 bilhão de reais no cofre estadual. Enquanto isso, a pasmaceira econômica tomou conta do comércio e outras atividades empresariais, que sem dinheiro circulando não vendem e a demissão de funcionários vira conseqüência. Cameli diz que vai esperar a Reforma da Previdência, e pelo visto o Estado continuará engessado financeiramente. Dizem ser orientação do seu guru econômico, o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Antonio Malheiros. A situação lembra aquele personagem pão duro da revista do Walt Disney, o Tio Patinhas, cuja sua maior diversão era abrir um imenso cofre cheio de moedas e ficar mergulhando no meio delas e sem gastar um tostão. O Gladson é a versão acreana do Tio Patinhas. Clono frase célebre do jornalista Silvio Martinello: “o Acre é pobre, mas é enjoado”!

O QUE CHAMA MAIS ATENÇÃO

Entre os votos da bancada federal acreana contra o COAF ficar sob o comando do Sérgio Moro no Ministério da Justiça, um que não se justifica é o da deputada federal Vanda Milani (SD), por ser Procuradora do Ministério Público. A lógica seria facilitar a ação do Ministro Moro.

A POPULAÇÃO AINDA NÃO SE SENTE SEGURA

É verdade a afirmação do governador Gladson Cameli da queda no número de violência no Estado. Mas na capital, não chegou a um patamar de confiança que tenha levado á população um sentimento de que está segura para sair a noite sem o risco de um assalto. As execuções pipocam semanalmente. Rio Branco continua violenta, muito violenta, em que pesem avanços.

AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA

O senador Márcio Bittar (MDB) não fugiu um milímetro das pautas bolsonaristas que defendeu na campanha. É no Senado pelo fim das contestadas Audiências de Custódia, tidas como benéfica aos marginais e prejudiciais aos policiais, que reclamam que prendem e as Audiências soltam na maioria das vezes. Não conheço um policial que não reclame desse sistema.

PODE VIRAR CASCATA

A entrada de suposto cabo-eleitoral na justiça cobrando indenização da deputada federal Vanda Milani (SD), por suposto acordo eleitoral não cumprido pode acabar incentivando a que outras pessoas que se julgam com direitos a acionar o judiciário, num efeito cascata.

NADA MAIS FISCALIZADO

Nada será mais fiscalizado pela oposição e pelos aliados do governo do que o Diário Oficial, para saberem quais os nomes que serão nomeados para ocupar os 450 cargos criados no pacote de reforma do governo aprovado pela Assembléia Legislativa. Vai dar pauta à imprensa.

CURIOSO PARA VER

Muito curioso para ver que projeto é este prometido pelo Cameli para dar solução ao problema dos servidores do Pró-Saúde. Espera-se que seja algo constitucional e seguro, não uma nova patuscada como a da ex-deputada Nalu Gouveia, que de forma inconstitucional aprovou um projeto regularizando a situação dos funcionários sem concurso e que caiu no STF.

EMPAREDOU TODOS OS PRESIDENTES

Este bloco chamado “Centrão” emparedou o governo do Lula, derrubou o Collor, a Dilma, nada passava sem uma negociata. E a cada eleição mudam apenas alguns personagens. É o mesmo grupo com roupagem nova que empareda o Jair Bolsonaro. A velha política do toma lá e dá cá continua muito forte na Câmara Federal. Os atos como os de domingo não vão mudar nada.

FALANDO AOS BORBOTÕES

A ânsia do Gladson Cameli em fazer acontecer no seu governo o faz falar aos borbotões, esquecendo que o que fala tem repercussão. Diz que vai arrumar investidores para tirar a Peixes da Amazônia do buraco, sem atentar que, o que levou o empreendimento à falência foi construírem uma indústria e esquecer que não temos a matéria prima suficiente, o pescado.

ESCOLHA PESSOAL E COM AVAL

É discutir o sexo dos anjos o debate da posição política do deputado Roberto Duarte (MDB). A sua decisão de ser uma oposição virulenta ao governo Gladson Cameli é um direito seu. E não se enganem, tem como avalista, o presidente do MDB e deputado federal, Flaviano Melo.

POSICIONAMENTO QUE INTERESSA

O posicionamento político do deputado Roberto Duarte (MDB) de formar na ALEAC no bloco de oposição ao Gladson Cameli com PT e PCdoB interessa á direção do MDB. Se o governo Gladson der certo dirá que o partido colaborou com seus secretários, se der errado dirá que foi oposição na ALEAC. Não esperem nenhuma postura do Flaviano a favor de nenhum dos lados.

GOSTOU DE VIAJAR

O vice-governador Major Rocha tomou gosto pelas viagens para fora do Estado e países da América do Sul. Volta e meio o Rocha esta aboletado num avião e sumindo nas nuvens.

POLÍTICA SE FAZ CONVERSANDO

O governador Gladson Cameli estará na sexta-feira em Sena Madureira para o lançamento do programa de ramais. Deveria aproveitar a oportunidade e fazer pela primeira vez desde que assumiu o governo uma visita à prefeitura e conversar com o prefeito Mazinho Serafim.

ALIADOS DOS MAIS FIÉIS

O prefeito Mazinho Serafim foi um dos aliados mais fiéis na campanha do Gladson ao governo.

PARA VALER

A candidatura do Juiz de Direito aposentado Pedro Longo (PV) a prefeito da capital é para valer e já trabalha na montagem de um plano de governo exeqüível. É um nome limpo e qualificado.

FORÇADOS PELA CLÁUSULA DE BARREIRA

Os pequenos partidos estão buscando candidaturas próprias para atingir o teto de votação estabelecido pela cláusula de barreira e não sumirem do mapa. E também porque acabou a farra das coligações proporcionais e agora terão que ter chapas próprias para vereador.

BRIGA DA MÍDIA

Será no próximo dia 31, quinta-feira, a abertura dos envelopes das onze empresas que estão participando da licitação para ver quem vai gerir os 5 milhões e 400 mil reais da mídia governamental. Pela ausência de licitação é que o governo não fez nenhuma peça publicitária.

NENHUM MOTIVO

Não consigo ver motivo relevante para as manifestações a favor do presidente Bolsonaro. Não está sofrendo nenhum golpe, seu mandato segue o curso que traçou, e achar que será isso que vai mudar os posicionamentos no Congresso e um erro de avaliação dos mais primários.

OPINIÕES DE COLEGAS

Não posso emitir opinião porque não cubro os trabalhos da Câmara Municipal de Rio Branco. Mas pedi ontem a colegas que cobrem a área que me citassem três vereadores que acham ser atuantes. Rodrigo Forneck, Emerson Jarude e Lene Petecão, foram os citados na ocasião.

ALGUÉM CONSEGUE EXPLICAR?

Quem consegue explicar como alguém, com o potencial do Tião Bocalom na área agrícola, ficou de fora da equipe do governo? Deve ser pela prática desgraçada que tem de ter padrinho. Bocalom integra um pequeno nicho na política dos competentes e honestos.

ERA O QUE MAIS ESCUTAVA

O Gladson Cameli fez uma afirmação verdadeira no seu último programa “Fale com o Governador” de que no governo passado ninguém queria vender para o Estado por temor de não receber. Acrescento: e tampouco fazer obras. Escutei muitas queixas a este respeito.

AO NATAL O QUE É DO NATAL

O último dos presidentes do Rio Branco Futebol Clube que conseguiu montar times de vergonha, levar o torcedor ao estádio e lotar, não importa quem o patrocinou, foi o Natal Xavier. Depois da sua saída o clube entrou em parafuso e só parou no fundo do poço.

O SAMBA É DA PAZ

O samba está de luto. O senadinho está de luto. Morte bárbara do músico Raimundinho do Cavaco, que não tinha nada a ver com a guerra insana travada na cidade pelos bandidos.