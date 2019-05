Campanha contra gripe está terminando e vacinação no Acre ainda é a menor do Brasil

Nestes dias finais de campanha, a vacinação contra gripe ainda patina no Acre. A meta da Secretaria de Saúde é imunizar 242.134 pessoas do público-alvo, mas apenas 148.912 receberam o remédio até agora. O percentual de cobertura, 61,50% segue como o menor

do Brasil. No Amazonas, 96,12% da população foram aos postos de saúde e receberam a imunização.

Em informe da Agência Brasil, a Secretaria de Saúde avalia que a população esteja rejeitando a vacina mas que o trabalho continua até a meta ser atingida.

Veja o quadro atualizado da cobertura vacinal no País faltando poucos dias para o fim da campanha: