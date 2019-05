Briga por “buchudinha” termina com homem esfaqueado no Centro de Rio Branco

Um homem identificado como Renato, foi ferido com uma barra de ferro durante uma bebedeira entre “amigos” na noite desta segunda-feira (27) nas proximidades do Mercado Elias Mansour, no Centro de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Renato estava bebendo em uma oficina, quando discutiu por uma “buchudinha” com um homem identificado como “doido”. O agressor com uma barra de ferro feriu Renato no abdômen e em seguida fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local e após colher as características do acusado e fazer rondas na região, “doido” foi encontrado nas proximidades do Terminal Urbano e encaminhado a Delegacia para os devidos procedimentos.