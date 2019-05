Amazônia e Arte: exposição de artista piauiense vai até 20 de junho no Sesc/Centro

Após a última friagem no fim de semana, a capital do Acre segue entre as que registraram temperaturas abaixo do normal. O recorde de frio ocorreu em 17 de maio em Rio Branco, segundo o portal Clima Tempo. A segunda menor temperatura mínima ocorreu no sábado passado, 25 de maio, oito dias após a mais baixa do ano para a região.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) diz que o centro da massa de ar frio que se abateu sobre o País já estará sobre o mar, o que vai facilitar a elevação da temperatura no interior do continente. Ou seja: dias quentes virão novamente.