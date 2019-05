Agentes do ISE pedem ajuda à deputados

Desde as primeiras horas dessa terça-feira, 28, um áudio repassado por grupo de uma rede social através do celular provocou medo e insegurança a população do Estado do Acre, pois informava que criminosos estariam planejando invadir o Centro Universitário Uninorte armados e atirar em pessoas.

No início da tarde de hoje, a Secretaria de Segurança Pública do Acre emitiu uma nota garantindo que “tais ameaças partem do estado do Amazonas e dizem respeito à sede da instituição de ensino superior daquela região. No entanto, como é atribuição da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) a garantia da segurança e a manutenção da ordem no Acre, o policiamento foi reforçado no local”.

De acordo com a nota, o ocorrido entre o último domingo, 26, e segunda-feira, 27, no estado do Amazonas, m verdadeiro massacre nas unidades prisionais daquele estado, pode ter participação no áudio.

Segundo a polícia do Acre, apesar de não haver nenhum registro de qualquer ameaça de invasão ou ataque a sede local da UNINORTE, policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar encontram-se no local. “Com auxílio de rondas do Policiamento Escolar e, ainda, do policiamento base que cobre várias áreas da capital, mas que nos horários onde tem maior fluxo de pessoas realizam a devida segurança”.