30 de maio tem ato político e sarau contra reforma da previdência e cortes na educação

O ex-prefeito de Senador Guiomard, James Gomes, teve seu recurso negado por unanimidade pelos desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre, Eva Evangelista, Denise Bonfim e Laudivon Nogueira, o relator da ação. A defesa do ex-gestor pleiteava no julgamento a nulidade de vários pontos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual que o condenou por ter praticado atos de improbidade administrativa, quando contratou durante seu mandado, de 2009 a 2015, servidores públicos de forma irregular, sem a realização de concurso público efetivo.

Gomes teve fixadas como pena em julho do ano passado a perda da função pública em exercício, suspensão dos direitos políticos por quatro anos; pagamento de multa civil no valor de 15 vezes sua última remuneração como prefeito; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente.

De acordo com relatório produzido pelo desembargador Laudivon Nogueira, Gomes pleiteava a nulidade do depoimento das testemunhas apresentadas pela acusação; a nulidade da juntada do documento de sem oportunizar contraditório às partes; nulidade de documentos juntados sem qualquer relação com a instrução do feito e também a não observância dos princípios da continuidade dos serviços públicos e eficiência, bem como do exposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Os advogados argumentaram ainda a falta de colação aos autos do Lei Municipal nº.540/2006, objeto de discussão.

Quanto ao mérito, James afirma a inexistência de ato de improbidade administrativa, ante a ausência de má-fé quando da contratação de servidores temporários para suprir a carência momentânea na área de educação do município de Senador Guiomard, ressaltando a imprescindibilidade de manutenção do caráter contínuo do serviço público. Ele também argumenta, ainda, a não violação dos princípios da legalidade, publicidade e moralidade, ao tempo em que requer os benefícios da assistência judiciária gratuita, a aplicação do efeito suspensivo ao recurso e, por fim, o seu provimento para reformar totalmente a sentença ora recorrida.