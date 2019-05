Prefeita pede paciência para quem não teve rua recuperada

Cerca de 250 alunos do turno da manhã da Escola Antônio de Oliveira Dantas, em Mâncio Lima, iniciaram uma greve na manhã desta segunda feira, 27. Estão na escola fardados, mas se recusam a entrar nas salas de aula. Eles protestam contra a falta de pagamento das serventes da unidade de ensino e pela falta da ligação, na rede de energia elétrica, dos aparelhos de ar-condicionado instalados na Escola desde o ano passado.

O presidente do Grêmio Estudantil, Pablo Azevedo, explica que as demais escolas de Mâncio Lima já contam com ar condicionados funcionando. “Os aparelhos só foram instalados, mas não foram ligados à rede de energia e não funcionam e seguimos com calor, sem concentração para o aprendizado. Anunciaram a recontratação de alguns serventes, mas o secretário de Educação afirmou que não há previsão para o pagamento dos meses atrasados”. explicou o líder estudantil.

O coordenador de Ensino da escola, Mariozan Nunes, cita que apoia o movimento dos estudantes “que querem melhores condições para sua escola”.

Não conseguimos falar com o coordenador do núcleo da secretaria Estadual de Educação de Mâncio Lima, Amarílio Saraiva.

Há duas semanas, as escolas de Cruzeiro do Sul pararam as aulas em protesto contra a falta de pagamento de serventes e por outras reivindicações. O movimento foi liderado pelo Conselho de Gestores de Escolas.

Sandra Assunção – [email protected]

Corresponde em Cruzeiro do Sul – AC

WhatsApp: 68 99999-9891