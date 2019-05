Sine oferta 48 vagas de empregos nesta segunda-feira em Rio Branco; veja lista

Um homem identificado apenas como Mazinho foi encontrado morto na manhã deste domingo (26) dentro de um açude localizado na Travessa da Horta, no Ramal da Judia, bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas a polícia, Mazinho teria passado a noite ingerido bebida alcoólica e pulou dentro do açude. Pela manhã moradores encontraram o homem boiando às margens do açude.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística. Inicialmente, o perito não constatou sinais de agressão ou perfuração. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. A Polícia Civil investigará o caso.