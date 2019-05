Sambista se emociona ao falar sobre músico assassinado

O baixo ruído da gestão nas redes sociais fez o governador Gladson Cameli cair da 15ª posição para o 21º lugar no Ranking dos Governadores no Barômetro, a ferramenta do Twitter que mede a popularidade dos gestores estaduais (e municipais). Flávio Dino, do Maranhão, é o governador que agita a rede social. João Doria, de São Paulo, e Wilson Witzel, do Rio, aparecem na sequência dos primeiros no Barômetros.

No dia 15 de janeiro de 2019, Gladson era o 15º governador que mais chamava a atenção nas redes sociais, conforme informou o ac24horas. Na análise realizada de 18 a 25 de maio – cinco meses depois – a situação é outra. Mas nem tudo são espinhos, pois a posição de Gladson Cameli é melhor que a do vizinho, Coronel Marcos Rocha, último no ranking.

Veja: