Prefeitura de Sena Madureira realiza Noitada de Arraial em Igreja Católica

Uma das noites mais esperadas pela população do município de Sena Madureira ocorreu no último sábado, 25, com a Noitada de Arraial da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição. O evento, realizado pela prefeitura de Sena, contou com diversas atividades. A programação de sorteios foi a que mais empolgou o público.

No pátio da Igreja Matriz, houve sorteio de bolos, comidas típicas e também o bingo de uma TV 43 polegadas, 01 Geladeira, 01 Centrifuga e uma Máquina de Lavar. Além do prefeito do município, Mazinho Serafim, demais autoridades locais também participaram do arraial, como secretários e a deputada estadual Meire Serafim (MDB).

Mazinho aproveitou a oportunidade para agradecer o público presente e entregar a premiação aos ganhadores do bingo. “Aos funcionários públicos municipais, e equipe de apoio, muito obrigado pela atenção e carinho que tiveram nesta noite de arraial patrocinado pela Prefeitura, como também a todos que nos ajudaram de uma forma direta e indiretamente”.

Todo o dinheiro arrecadado foi doado para a igreja para que possa realizar suas obras assistenciais à população de Sena Madureira.