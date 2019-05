Os vingadores!

. Quem esteve visitando Brasiléia foi a ex-secretária de Comunicação da prefeitura de Rio Branco na gestão de Marcos Alexandre, jornalista Andreia Forneck.

. “Estive em Brasileia nos dois últimos dias, pude constatar que a operação verão está a todo vapor com serviços de tapa-buracos nos bairros, limpeza de ruas e manutenção em redes de drenagem, também limpeza e manutenção de praças e espaços de esporte e lazer”, pontuou Andreia.

. Segundo ela, a prefeita Fernanda Hassem acompanha de perto os serviços, todos os dias visita bairros, conversa com a população sobre as dificuldades que a prefeitura enfrenta, mas também explica as soluções que estão sendo levadas para os bairros.

. Disse mais:

. “O trabalho de manutenção de ramais também foi intensificado com a chegada do verão”.

. Foi mais além:

. A população tem grande apreço e respeito pela prefeita Fernanda.

. O jeito dela governar, próximo das pessoas, dos problemas, fez com que a população de Brasileia desse credibilidade para a sua gestão.

. E a cidade tá arrumadinha, limpa, bem cuidada, mesmo com a crise financeira e a perda de receitas por parte do governo federal, que vem acontecendo a cada mês com mais voracidade.

. Nada pessoal contra a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, mas o pensar em apoiar sua reeleição é suicídio político.

. Marilete está fadigada, cansada da política.

. É o que dizem seus amigos mais próximos, vai para a prefeitura arrastada.

. Esse é um fenômeno que não acontece somente com ela, outros políticos que passaram pelo executivo mais uma vez se sentem assim.

. Gerir uma cidade, cuidar das instituições, zelar pelas ruas, escolas, saúde, agricultura é prazeroso.

. Ruim mesmo é o “rame-rame”, o pede-pede, que geralmente não são legais, não tem previsão na lei, são inúmeros favores pessoais.

. Não atendido, o cidadão sai protestando:

. “Caganeira não só dá uma vez não”!

. Quem tem diarreia cerebral é tu, safado!

. E vai por aí…

. Que nem a Maria Rosalina me dizendo que não votou em certo candidato porque quando ele era prefeito não ia na casa dela.

. Me pergunto: fazer o quê na casa da Rosalina?

. Ela quer pedir emprego para a família toda, uma botija de gás, uma passagem, gasolina, um terreno, uma laqueadura, o material escolar dos meninos e, de quebra, um sacolão.

. Com parlamentares não é muito diferente:

. Quando você encontra uma pessoa esculhambando vereador, deputado estadual ou federal é porque não foi atendido no seu pedido pessoal.

. Raros são os que reivindicam para a comunidade, para o bem comum, o coletivo.

. O problema é o estômago dele!

. Por lado, com exceção de vereador (que é um morta-fome), deputado estaduais e federais ganham muito e, ainda, tem muita gente do clã instalada em outros poderes.

. Coisa que não vai mudar tão cedo.

. As manifestações pró-Bolsonaro foram contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional.

. A ex-presidenta Dilma Rousseff, do PT, deve ter tomado um vinho português de boa safra.

. A esquerda também não pode esquecer da lambança que fez no Brasil, pisou fundo no acelerador e acabou saindo da curva.

. Não foi por falta de aviso.

. Descobriram que o Brasil não era homogêneo!

. Há um preço a pagar pela falta de prudência, de sabedoria!

. O prefeito Tião Flores, de Epitaciolândia, por enquanto só bravatas: a cidade está uma buraqueira só.

. Já disse: fala com a Fernanda…e o Ilderlei!

. A Idelcleide Cordeiro sempre foi uma excelente gestora, faz a sua parte para ajudar o município.

. Comenta-se na cidade que seria uma boa prefeita, caso se candidatasse, e ganhasse.

. A propósito, quem imagina que o ex-prefeito Vagner e o prefeito Ilderlei são intrigadas perde a viagem.

. Os dois conversam normalmente, apesar dos pesares!

. Pesar e pesares, traduzindo, são os desencontros políticos que ambos tiverem depois das eleições de 2016.

. Falando em política, as desavenças são normais!

. Reencontros, também!

. Vá embora não/fique mais uma estação…

. Bom dia!