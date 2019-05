Onda de frio da Antártida poderá chegar no Acre na próxima semana, diz Davi Friale

Mais uma promoção de passagens aéreas das companhias aéreas Gol e LATAM para quem pretende viajar no período de inverno que começa no dia 21 de junho. De Rio Branco para Cruzeiro do Sul, em voo direto da Gol, é possível comprar as passagens de ida e volta por apenas R$ 208. (Veja na imagem abaixo). Quem está em Cruzeiro do Sul também encontra passagens de ida e volta por apenas R$ 208. As taxas de embarque estão incluídas.

Os valores das passagens entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco não são encontrados no site da Gol. Trata-se de uma promoção da Maxmilhas, empresa que vende passagens com até 40% de desconto. Os valores podem ser parcelados em três vezes sem juros. Os outros destaques são as passagens de ida e volta de Rio Branco para São Paulo vendidas nesta promoção por R$ 763.

Da capital acreana para o Rio de Janeiro você pode viajar pagando pelos bilhetes de ida e volta o valor de R$ 889. De Rio Branco para Brasília as passagens de ida e volta custam R$ 794. Os menores preços são para viagens nos meses de junho, agosto e setembro, exceto nos feriados. As taxas de embarques estão incluídas em todos os exemplos citados neste texto e na lista que se encontra abaixo.

Confira as passagens de ida e volta com taxas incluídas dos voos do Acre