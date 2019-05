Nova tabela dos combustíveis no Acre: álcool vai a R$ 3,98

O prazo para confirmação da participação do Acre na Copa Verde 2019 será até o final do dia 4 de junho, através de ofício enviado à DCO. Rio Branco Atlético Acreano e Galvez estão confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol.

Desistente pode ser substituído respeitando os critérios técnicos utilizados na participação do clube desistente.

A competição está marcada para começar 24 de junho.

A participação na Copa Verde deste ano foi garantida a partir de três critérios:

campeão estadual (ou do torneio seletivo) nas doze federações estaduais participantes; obtenção de uma das seis vagas oriundas do Ranking Nacional de Clubes, independente do posicionamento no Ranking Nacional das Federações; obtenção de uma vaga destinada às seis federações melhor ranqueadas no RNF que tenham até duas vagas asseguradas na Copa.

Confira os clubes participantes:

Critério 1

Federação de Goiás: Goiás Esporte Clube

Federação do Pará: Clube do Remo

Federação do Mato Grosso: Cuiabá Esporte Clube

Federação do Acre: Rio Branco Football Club

Federação do Distrito Federal: Sobradinho Esporte Clube

Federação do Amazonas: Manaus Futebol Clube

Federação do Mato Grosso do Sul: Operário Futebol Clube

Federação do Tocantins: Palmas Futebol e Regatas

Federação do Espírito Santo: Vitória Futebol Clube (Torneio Seletivo)

Federação de Rondônia: Rondoniense Social Clube

Federação do Amapá: Ypiranga Clube

Federação de Roraima: São Raimundo Esporte Clube

Critério 2

Atlético Clube Goianiense/GO – RNC 25

Paysandu Sport Club/PA – RNC 27

Luverdense Esporte Clube/MT – RNC 30

Vila Nova Futebol Clube/GO – RNC 34

Atlético Acreano/AC – RNC 64

Santos Futebol Clube/AP – RNC 68

Critério 3

Federação do Pará: Bragantino Clube do Pará

Federação do Mato Grosso: Sinop Futebol Clube

Federação do Acre: Galvez Esporte Clube

Federação do Distrito Federal: Brasiliense Futebol Clube

Federação do Amazonas: Nacional Fast Clube

Federação do Mato Grosso do Sul: Corumbaense Futebol Clube