Hotel Antumalal encanta os turistas que viajam para o sul do Chile; conheça 

A Polícia Civil trabalha com a informação de testemunhas que presenciaram o assassinato de Raimundinho do Cavaco, ocorrido no último domingo no Recanto dos Buritis, que o mesmo tenha sido usado como escudo pela outra vítima, Ronilton da Conceição Queirós, dono do Churrasquinho onde Raimundinho esperava ser atendido.

Para a esposa do músico assassinado, Neuza Oliveira, não restam dúvidas, o marido estava no lugar errado, na hora errada. O Delegado do caso, Cristiano Bastos, trabalha com várias linhas de investigações e vai ouvir os familiares das duas vítimas para tentar desvendar as motivações do crime.

Duas armas de calibres diferentes foram usadas para a matança. Músicos se reúnem nesta quarta-feira para pedir paz. O ato está marcado para as 9h30 em frente do Palácio Rio Branco. Além de Raimundinho, os músicos afirmam que outro pagodeiro, João Luiz, foi assassinado em Rio Branco.

O evento vai acontecer no mesmo horário onde Raimundinho ganhava a vida, tocando e alegrando pessoas da terceira idade, no Senadinho. As atividades culturais foram suspensas pelo coordenador Wilson Araújo.