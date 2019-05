Gladson Cameli prorroga decreto de calamidade pública na saúde

Durante participação no programa de rádio ‘Fale com o Governador’ esta semana, Gladson Cameli disparou uma série de obras que pretende fazer durante seu mandato no Acre, mesmo que ainda não tenha concretizado nenhum projeto físico sobre tais planos. Entre eles, está a construção de um viaduto na região da Corrente, na BR-364, em Rio Branco, um novo anel viário (este sem local definido) e uma nova orla que deve abranger as margens do Rio Acre.

Segundo o governador, tudo isso já está em planejamento com a equipe econômica do governo e da Infraestrutura para que possa apresentar às regionais do estado o que pretende fazer. “Não estou anunciando, ainda, a data, mas isso faz parte do que quero fazer, mas não tem papel, não tem nada ainda. Isso tudo é um processo que ainda vou precisar fazer”, disse Cameli.

No entanto, ele ressaltou que o processo burocrático para com estas obras não tem problema, pois rapidamente irá resolver. “Se a questão dos ramais que era pra ter sido resolvida em dois anos, eu resolvi em menos de um mês, imagine isso”.

O governador também afirmou que está planejando trazer de volta a balsa hospital para atender, permanentemente, as comunidades ribeirinhas do Acre. “A balsa, que está com a Marinha numa parceria, é nossa e ela tem que ficar aqui”, falou.