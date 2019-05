Expoacre Rural Show: Gladson pretende alterar nome e logística da atual feira do Acre

O governador do Acre Gladson Cameli voltou da cidade de Ji-Paraná (RO), esta semana, extasiado com o que viu na Rondônia Rural Show, maior feira de agronegócios da Região Norte. Tanto é que irá se reunir a partir desta segunda-feira, 27, com empresários e toda a equipe de governo para mudar o atual projeto da Expoacre e torná-la mais parecida com a feira do estado vizinho.

A primeira mudança será a nomenclatura do evento, que deve ser transformada para ‘Expoacre Rural Show’. A segunda, e não menos importante, é com relação aos horários da feira para transação de negócios. A ideia, de acordo com Cameli, é tratar de negócios durante o dia e deixar a somente a festa para o período noturno: “Nunca vi ninguém tratar de negócio durante festa”, exclamou o governador.

Gladson disse, ainda, que levará toda a estrutura do governo para o parque de exposições durante a semana da feira. “Quero mudar horários da feira e vamos levar toda a estrutura do Estado para lá, para que possamos fechar grandes negócios. Quero despachar durante a Expoacre”, afirma.

A poucos meses do início da Feira, a mudança no projeto, sugerida pelo governador, quer fazer valer a pena a realização da Expoacre Rural Show. “Representantes de Rondônia querem vir ao Acre tratar de investimento. Está valendo a pena nossas andanças. Estou otimista com Expoacre 2019”, disse.