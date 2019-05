Depois de mais de três meses de reforma, escola vai começar ano letivo ainda em obra

Na tarde desta segunda-feira, 27, a gestão da Escola Chrizarubina Leitão Abrahão, situada no Conjunto Manoel Julião, onde estão matriculados 250 alunos entre 3 e 5 anos, deu, finalmente, a notícia que os pais tanto aguardavam. Quase três meses depois do início do ano levito, as aulas começam na próxima segunda-feira, 03 de junho.

O atraso se deu em razão de uma obra de reforma e ampliação iniciada ainda em fevereiro. Houve atraso no cronograma e o mais surpreendente é que as aulas vão iniciar sem a obra ter terminado por completo.

A construção da rampa de acesso e as melhorias na piscina da escola não entraram no pacote da obra e serão feitas por uma outra empresa durante o início do ano letivo.

Por conta do atraso, a direção da escola informou que os alunos terão que estudar durante os sábados e feriados e que o ano letivo só termina em 7 de fevereiro de 2020.

O secretário municipal de educação, Moisés Diniz, explicou que a ausência da rampa de acesso e de outros itens foram definidos pelo engenheiro que organizou a planilha e que a finalização da obra não vai comprometer mais as aulas dos alunos.

“Os alunos vão entrar por outro portão. Coloquei mais uma empresa lá hoje, de manutenção, pra executar itens que a empresa antiga não vai fazer. Esses itens de licitação foram definidos pelo engenheiro, que organizou a planilha, antes da data que eu entrei como secretário. Agora, se você me perguntar por que um engenheiro “deixa de colocar uma porta ou uma janela numa sala aonde deve ter esse item”, aí eu juro que não tenho a resposta. Deve ser porque não tem filho estudando na escola. O que eu garanto, é que as condições físicas da escola permitem o início das aulas. Os itens que faltam, a empresa vai trabalhar à noite, para não atrapalhar as aulas. Já chegou no limite essa situação da escola Chrizarubina”, destacou Moisés Diniz.