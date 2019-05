Município de Cruzeiro do Sul terá voos noturnos e diurnos

A partir do dia 3 de junho, próxima segunda-feira, a Gol Linhas Aéreas, vai passar a operar com voos de dia e de noite entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As segundas, terças, quartas, sextas e sábados, os voos sairão da capital para o Vale do Juruá, as 11:30 da manhã, chegando em Cruzeiro as 12:30 e retornando as 13:05. Às 14:15 o avião pousa de volta em Rio Branco.

Os novos horários já estão no site da empresa para quem for adquirir passagens aéreas.

Às quintas e domingos, o voo segue no mesmo horário: deixando a capital as 23:30 e voltando as 2:45 da madrugada.

O novo horário agrada os cruzeirenses. O autônomo Eldo Nunes diz que ir para o aeroporto de Cruzeiro por volta de meia noite e chegar na capital de madrugada “é desconfortável para que vai levar a gente. Ou então temos que pagar R$ 80 de táxi aqui e lá em Rio Branco, mais R$ 100. De dia as caronas serão mais fáceis e as corridas de táxi mais baratas porque serão de bandeira 1”.

O operador de Agência de Turismo, Erivando leite, acredita que a procura pelos voos deve aumentar. “O cruzeirense gosta de viajar de dia. Vai adquirir mais passagens no novo horário, cita ele, lembrando que “isso já aconteceu aqui em Cruzeiro”.

Para o presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, Assem Cameli, a mudança é providencial porque a Expoacre Juruá, o Novenário de Nossa Senhora da Glória e o aniversário da cidade, nos próximos meses, vão atrair muita gente para a cidade. Lembra que em abril, houve pelo menos três cancelamentos de voos para Cruzeiro, por causa da forte neblina na região do aeroporto da cidade, o que é bem comum nas madrugadas do verão Amazônico, o que causa impacto negativo na economia local. “ Com cancelamentos de voos há menos movimento nos hotéis, restaurantes e comércio de modo geral. De dia não há cancelamentos dessa natureza. Parabenizamos o governador Gladson Cameli pela luta dele de garantir o voo de dia par os cruzeirenses”.

Gladson virá no voo inaugural de sexta-feira

Ainda não há confirmação do horário, mas já é certo que o governador Gladson Cameli, estará no voo inaugural que a Gol vai promover na sexta, 31, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, para autoridades.

Na aviação, quando há um voo inaugural, é realizado o batismo com jato de água sobre o avião, pelos bombeiros. A empresa não informou se o batismo será realizado no voo de sexta feira, 31, ou no de segunda, 3.

Sandra Assunção – [email protected]

Corresponde em Cruzeiro do Sul – AC

WhatsApp: 68 99999-9891