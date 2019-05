Corpo de jovem decapitado ainda não foi encontrado; polícia segue com buscas

Este ano, o Tribunal de Justiça do Acre irá disponibilizar 900 vagas aos casais de Rio Branco que desejam oficializar a união e participar do Casamento Coletivo, realizado pelo Projeto Cidadão. As inscrições começam nesta quarta-feira, 29, e a cerimônia está prevista para ocorrer no dia 16 de agosto, às 18 horas, no Estádio Arena da Floresta.

Os interessados têm até o próximo dia 5 de junho para se inscrever, basta comparecer ao Palácio da Justiça, no Centro de Rio Branco, com todos os documentos exigidos pelo órgão.

O horário de atendimento no Palácio da Justiça é das 8h às 12h e das 13h às 17h. O processo de habilitação do casal para o casamento, após comparecimento no cartório, deve ocorrer entre os dias 3 de junho e 5 de agosto.

Como participar

Para efetuar inscrição neste programa, é necessário que o casal leve documentos originais e cópias da certidão de nascimento, comprovante de endereço, RG e CPF.