Assassinato de músico comove internautas

Questionado sobre a situação dos ramais que cortam o Estado do Acre, o governador Gladson Cameli falou, nesta segunda-feira, 27, durante participação no programa ‘Fale com o Governador’, que irá dar início esta semana ao fechamento de convênios com as prefeituras dos municípios para anunciar a recuperação dos ramais.

Nesta segunda-feira, 27,o governador disse que irá se reunir com a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, para resolver a parceria com o município na recuperação das estradas. Assim ele pretende fazer no interior do Acre. As primeiras cidades a receber a visita de Gladson para tratar sobre o assunto serão Sena Madureira e Manoel Urbano, no próximo dia 31 de maio.

De acordo com o governador, o Acre tem, hoje, emendas de bancada federal e parcerias que somam cerca de R$ 110 milhões para recuperação dos ramais. “Quero tranquilizar a população da Zona Rural, pois vamos começar da Zona Rural para a Zona Urbana. Estamos correndo contra o tempo para melhorar nossos ramais e vamos cumprir com a palavra”, garante Cameli.

Segundo Cameli, o governo do Acre está aguardando somente a entrega dos equipamentos do Deracre, depois da reforma, para que possam, de fato, começar os serviços em todo o Acre. “No decorrer do ano, vamos anunciar também parcerias para parcerias de melhoria nas vias urbanas”, afirmou.