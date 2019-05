Prefeitura de Brasileia realiza abertura do Campeonato Brasileense de Futsal 2019

A Prefeitura de Brasiléia através da Gerência de Esportes realizou no sábado ( 25), a abertura do Campeonato Brasileense de Futsal 2019, terá a duração de 90 dias, com a participação de 60 equipes nas categorias sub 11, sub 14, sub 17, feminino, máster, 2 divisão e 1 divisão.

A Prefeita Fernanda Hassem que participou da abertura agradeceu o empenho da equipe da Gerência de Esportes na realização do campeonato, aos patrocinadores e parabenizou as equipes participantes. “Terceiro ano participando da abertura do campeonato, acompanhando de perto esse evento tão importante para a população de Brasileia que se faz presente lotando o ginásio e torcendo pelos seus times. O nosso campeonato de futsal é o melhor do Alto Acre e um dos melhores do Estado e participam 900 atletas de Brasileia, Cobija, Epitaciolândia, Xapuri, Assis Brasil e Rio Branco”, falou Fernanda Hassem.

Durante a abertura do evento o grupo do programa Cuidando da Saúde do Servidor realizou apresentação de danças animando todo o público presente. Os jogos serão realizados às terças, quartas, quintas-feira e sábados a partir das 18h, no Ginásio de Esportes Eduardo Lopes Pessoa.

O Gerente de Esporte Clebson Venâncio destacou a participação do publico e as novidades do campeonato para 2019. “A população compareceu, lotou o nosso ginásio e terão grandes jogos para acompanhar. Nós que estamos à frente do esporte não seria possível realizar um campeonato desse tamanho sozinho temos muitos parceiros que nos aponham e ajudam a realiza o evento”, destacou Venâncio.

Também estiveram presentes os vereadores Antônio Francisco, Marquinhos e Jurandir, secretários, assessores e a população em geral.

O evento é realização da Prefeitura de Brasileia, em parceria com a rádio Aldeia FM de Brasileia que realiza a transmissão dos jogos e com o patrocínio da iniciativa privada: Gatty Ribeiro; Alimentos do Sul; CVC; Laboratório São Luiz; Lubri pneus; BS CAR; Churrascaria do Brás; Drogaria São Raimundo; Distribuidora KAZ Rocha; Armazém Paraíba; Show dos calcados; Show magazine; Dalpontes; Restaurante Tantico; Moto peças Farias; Auto Posto Camila; Ellos confecção; Los Bravos; Auto Elétrica Léo; Unopar; Elegan; Vidro Luz; Auto posto Xis; Betgol 777; Areal do Isidoro; Borracharia 24h; Papelaria KJK; Remolo Jarude; Black burger; Casa das Alianças; Lanchonete Altas horas; Café Vovó Pureza; DS Telecon.