“Na semana da votação, vou pra Brasília ser cabo eleitoral”, diz governador sobre Reforma

Fotos: Sérgio Vale

As obras de recuperação de um dos maiores patrimônios históricos do Estado continuam ocorrendo. Na manhã de ontem, 23, a fonte luminosa, que enfeita o entorno do Palácio Rio Branco, no centro da capital, já apresentava uma nova pintura. A ideia , segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Desenvolvimento Urbano (Seinfra), é manter a funcionalidade do ponto turístico.

Além do Palácio, a Seinfra também deu início no início deste mês de maio às obras de recuperação e revitalização do Estádio Arena da Floresta. Lá, a proposta é garantir mais conforto e tranquilidade ao público.

Segundo o secretário, Thiago Caetano, a revitalização que ocorre no Palácio não é a geral, mas boa parte do ambiente está sendo cuidado. “É uma forma de trazer o funcionamento novamente sob Palácio. O governador passa a despachar de lá”.

Outro ponto positivo, de acordo com Caetano, é a revitalização de um dos pontos históricos e turístico de Rio Branco. “É uma obrigação do governo oferecer manutenção e funcionalidade ao seu patrimônio. Essa revitalização faz parte do Projeto do Governador em resgatar a memória histórica do Povo Acreano, oportunizar espaços turísticos de Lazer e dar maior utilidade aos patrimônios do estado”, afirma o secretário.

Além da fonte, o obelisco, que também fica na parte externa, passa por reforma.