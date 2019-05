Mais de 200 pessoas participam da 1ª corrida Maio Amarelo em Cruzeiro do Sul

A extensão Centro de Convivência dos Idosos localizada na Agrovila no quilometro 26, retomou suas atividades na quinta-feira (23), após ter sido interrompida nos meses de março e abril, período do inverno amazônico. A ação teve início às 8 horas com um café da manhã compartilhado e em seguida a programação teve sequência com o tradicional forró.

A prefeita Fernanda Hassem participou do evento de retomada das atividades do Centro do Idoso e falou da importância da retomada da ação. “Essa é uma atividade que nos deixa muito feliz, proporcionamos alegria e ainda levamos serviços de saúde aos idosos, a retomada é motivo de felicidade para a gestão”.

Estiveram presentes no início das atividades o secretário de Cultura, Raimundo Lacerda, a secretária de Assistência Social, Rogéria Gondim, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, Francisca Bezerra, e a coordenadora do Centro do Idoso, Saida Jafury. Os vereadores Edu Queiroz, Rosildo Rodrigues e Jurandir Queiroz também participam do evento.

A secretária de Assistência Social, Rogéria Gondim, explicou os serviços que são levados pelo Centro do Idoso para a comunidade do Km 26. “Esse trabalho incentiva o envelhecimento ativo e saudável, respeitando as políticas sociais de saúde, retardando o surgimento de doenças crônicas e garante acesso a atendimento médico e fisioterapeuta para os moradores”.

O Centro de Convivência do Idoso do km 26 recebe duas vezes por semana, as terças e quintas feiras, 50 idosos com atendimentos de fisioterapia, exercícios físicos, caminhada, forró e lanches. E mensalmente é realizada a interação dos idosos da cidade e os do km 26 por meio de passeios e viagens dentro e fora do município.

O Centro do Idoso foi criado em 12 de junho de 2017 para atender a grande procura do grupo da terceira idade nas unidades de saúde. E têm como missão oferecer a participação da melhor idade nas atividades, ações de saúde, segurança e um envelhecimento ativo.