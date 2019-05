Homem é encontrado morto em açude no Segundo Distrito de Rio Branco

O horário marcado para a concentração da manifestação a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro, em Rio Branco, foi às 15 horas deste domingo. No entanto, antes das 14 horas alguns manifestantes já se encontravam no local.

Neste momento, um carro de som do Instituto Conservador do Acre se encontra ao redor do palácio puxando gritos de ordem. Veículos particulares também auxiliam com o som.

Mais de 70 pessoas já aguardam a chegada de mais populares. A professora Maria Peregrina não se incomodou com o horário e foi cedo ao Palácio Rio Branco. “O Brasil precisa deixar o presidente Jair Bolsonaro trabalhar”.

Uma das organizadoras do manifesto no Acre, diz que os protestantes apoiam as medidas a serem adotadas pelo governo federal, como reforma da Previdência e pacote anticrime.