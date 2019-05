Em dia de protestos bolsonaristas, nenhum deputado do Acre se diz favorável à reforma

A capacidade instalada de energia solar do Acre é apenas a penúltima entre os Estados. Com somente 0,9 MegaWatt implantado até agora o Acre ganha apenas de Roraima, cuja produção é de 0,6 MW. A Bahia é o maior produtor de energia solar, com 0,666 MW.

Apesar de passar parte do tempo com algum desvio pela umidade do ar a irradiação solar do Acre -e de qualquer outra no território brasileiro -é maior que a de vários países europeus, como a Alemanha, que vem usando largamente o sol como fonte de energia renovável. Há bairros inteiros abastecidos apenas com essa modalidade.

Desde 2007, projetos de usinas solares fotovoltaicas foram cadastrados em seis leilões de energia realizados pelo governo federal País afora. No total, foram contratadas 3.500 MW de potência instalada, sendo que pouco mais de 2.000 MW já estão em operação. Há ainda 17 usinas em construção e 74 que ainda não foram iniciadas. Todas devem entrar em operação até 2022. Quando estiverem em funcionamento, será possível gerar energia para 5 milhões de casas por mês, segundo a Empresa de Pesquisa Energética. No caso da energia eólica, foram cadastrados projetos em 27 leilões e contratados, até 2023, 19,6 mil MW de potência instalada, dos quais 15 mil já estão em operação.

O governo passado implementou um plano para alavancar o uso da energia solar no Acre mas os números mostram que a proposta não decolou.